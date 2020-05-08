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В День Победы впервые покажут полную версию парада 1945 года

15:46 8.05.2020
В День Победы впервые покажут полную версию 1945 года
Стоп-кадр из парада Победы

В день 75-летия 9 мая на телеканале «Победа» покажут не обнародованные ранее съемки с парада 1945 года.

Уникальную кинохронику парада 24 июня пришлось восстанавливать заново, сообщает РИА Новости. Ради этой цели были оцифрованы документы из спецхрана Российского государственного архива.

До сих пор были доступны либо 50-минутная версия парада, либо краткая 18-минутная. Однако редакторам канала удалось реконструировать весь трехчасовой парад практически поминутно.

Запись парада будет доступна 9 мая 2020 года в 10.20 сразу после праздничного обращения Владимира Путина.   

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевидение и его влияние на общество в России, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 18:31
Гость: грек

Единственное СТОЮЩЕЕ дело за 30 лет власти- ПОЗДРАВЛЯЮ, пологаю очень будет интересно!
08.05.2020, 16:57
Гость: интересно будет посмотреть

сколько георгиевских ленточек на участниках парада
08.05.2020, 16:55
Гость: д. советник

А Флаг Победы ретушировать под власовский не будут? Этим ,что пальцы об асфальт.
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