В День Победы впервые покажут полную версию парада 1945 года

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В день 75-летия 9 мая на телеканале «Победа» покажут не обнародованные ранее съемки с парада 1945 года.

Уникальную кинохронику парада 24 июня пришлось восстанавливать заново, сообщает РИА Новости. Ради этой цели были оцифрованы документы из спецхрана Российского государственного архива.

До сих пор были доступны либо 50-минутная версия парада, либо краткая 18-минутная. Однако редакторам канала удалось реконструировать весь трехчасовой парад практически поминутно.

Запись парада будет доступна 9 мая 2020 года в 10.20 сразу после праздничного обращения Владимира Путина.