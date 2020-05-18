Пятая часть кинотеатров России не доживет до открытия после карантина

13:15

Эпидемия коронавируса не пройдет бесследно для российских кинотеатров.

Если даже они все откроются к концу лета, они понесут колоссальные убытки. По оценке главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, кинотеатры потеряют до 50 миллиардов рублей.

Из этих денег 20 миллиардов придется на потери от отсутствия проката кассовых блокбастеров, сообщает Интерфакс. Еще 20 миллиардов кинотеатры не заработают на попкорне и газировке. Наконец, 10 миллиардов составляют выплаты сотрудникам кинотеатров в период пандемии, а также арендные расходы.

Олег Березин подсчитал, что даже если к концу лета откроются все российские кинотеатры, 20% из них попросту не дотянут до этого светлого момента. По иронии судьбы, сильнее всех пострадают кинотеатры, открывшиеся первыми, потому что им нечего будет показывать. Другая причина: ограничение на количество пришедших на сеанс людей.

Ранее мы сообщали, что с середины мая открываются кинотеатры в Смоленской области.