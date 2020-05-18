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Пятая часть кинотеатров России не доживет до открытия после карантина

13:15 18.05.2020
Пятая часть кинотеатров России не доживет до открытия после карантина
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Эпидемия коронавируса не пройдет бесследно для российских кинотеатров.

Если даже они все откроются к концу лета, они понесут колоссальные убытки. По оценке главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, кинотеатры потеряют до 50 миллиардов рублей.

Из этих денег 20 миллиардов придется на потери от отсутствия проката кассовых блокбастеров, сообщает Интерфакс. Еще 20 миллиардов кинотеатры не заработают на попкорне и газировке. Наконец, 10 миллиардов составляют выплаты сотрудникам кинотеатров в период пандемии, а также арендные расходы.

Олег Березин подсчитал, что даже если к концу лета откроются все российские кинотеатры, 20% из них попросту не дотянут до этого светлого момента. По иронии судьбы, сильнее всех пострадают кинотеатры, открывшиеся первыми, потому что им нечего будет показывать. Другая причина: ограничение на количество пришедших на сеанс людей.

Ранее мы сообщали, что с середины мая открываются кинотеатры в Смоленской области.   

Темы: Коронавирус, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 19:03
Гость: «Хэппи-энд»

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18.05.2020, 18:46
Гость: личный опыт

Может и некоторые киностудии тоже не доживут, желательно те которые снимают фильмы, типо, "Сволочи", "Штрафбат" и прочую псевдоисторическую муру.
18.05.2020, 15:05
Гость: Юляша

И НЕ надо.Это здоровый отбор.
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