Сборы российского кинопроката в 2019 году установили рекорд

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Суммарные сборы отечественного кинопроката составили в прошлом году 55,5 миллиардов рублей.

Исследования доходности российского кинопроката были инициированы Фондом кино и опубликованы в издании «Российская киноиндустрия — 2019». Интерфакс отмечает, что эти показатели являются рекордными за два десятилетия.

В общей сложности, в кинотеатрах было реализовано в 2019 году 219,4 млн билетов. По количеству проданных билетов рост продаж составил 9,5%, а по сборам — 10,3.

Рост российскому кинопрокату обеспечили зарубежные фильмы - «Король Лев» и «Мстители: Финал». Лишь они одни собрали в прокате 2,5 миллиарда.

Российское кино по своим показателям в прокате чуть уступало сборам 2018 года. В прошлом году наши фильмы собрали в кинотеатрах 12,3 миллиарда рублей, а в позапрошлом 13,8.

В этом году российских кинопрокат не добьется схожих показателей, поскольку с середины марта с связи с коронавирусом закрыты кинотеатры. При благоприятной эпидемиологической ситуации они должны возобновить работу ближе к концу лета.