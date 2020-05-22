Кинопремьера «Кома»: предсмертный квест

Российский фантастический трейлер «Кома» доступен на цифровых платформах

Молодой архитектор Виктор очнулся в странном мире, где всё зыбко и неверно. Колбаса в холодильнике растворяется на глазах, люди похожи на некачественные пиксельные изображения, а город, в котором живет парень, соединяет в тебе черты сразу нескольких столиц мира. Причем здания расположены здесь вопреки всем пространственным законам.

Все бы ничего, но по улицам бродят исполинские черные монстры. От одного из таких чудищ архитектора спасает группа бродяг. Так архитектор попадает в странную коммуну, где выясняется, что здесь обитают такие же, как он, коматозники. Для выживания в экстремальных условиях всем им необходимо отправиться на поиски некоего Острова и выстроить там защиту.

«Кома» напоминает сразу множество фильмов о пограничных состояниях сознания. Чаще всего в них обрисован либо ад, либо чистилище, помогающее зависшему между небом и землей герою расправиться с собственными запутками («Дом войны», «Быстрее, чем кролики» и др.) Ближайший аналог «Комы» - фильм «Я остаюсь», в котором сыграл свою последнюю роль Андрей Краско. Даже называться оба фильма изначально должны были одинаково.

Однако «Кома», при всем своем визуальном совершенстве и обязательном философском подтексте, может показаться излишне легковесной. Первая его треть вообще разворачивается по законам фэнтези о мучительном обретении суперсилы. К счастью, дальше лента кажется глубже и оригинальнее, однако смысл пребывания Архитектора и Ко в коме способен обескуражить. Такая мотивация больше подобает компьютерному квесту, нежели художественному высказыванию о потустороннем мире. Недаром, наряду с киношными сайтами «Кома» была отрецензирована игроманскими сайтами.

Серьезные проблемы поднимаются в фильме тоже, но они как бы находятся на периферии довольно надуманного сюжета. Среди них — сроки отключения безнадежных больных от аппаратов жизнеобеспечения и создание тоталитарных сект циничными неверующими людьми. Однако большой прогресс заключается уже в том, что отличие от большинства фэнтези-безделушек, в «Коме» посрамляется идея приоритета выдуманного мира над реальным.

Кадры с сайта kino-teatr.ru