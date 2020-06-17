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Актера Михаила Ефремова отправили на допрос силовики

13:07 17.06.2020
Актера Михаила Ефремова отправили на допрос силовики
© KM.RU, Александра Воздвиженская

К дому Михаила Ефремова утром 17 июня прибыли представители ФСИН.

Силовики забрали актера, из-за которого в ДТП погиб 8 июня Сергей Захаров, на допрос в ГУ МВД Москвы, сообщает РЕН-ТВ. В своем жилище в Плотниковом переулке актер пребывал под домашним арестом.

Чуть ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подопечный настаивал на том, чтобы его увезли в СИЗО. Юрист сообщил, что артисту тяжело, он почти ничего не ест и чувствует себя и рук вон плохо, хотя от помощи врачей отказывается. Также Пашаев недоумевает, почему столько внимания к Ефремову, когда в России за год 20 000 водителей пьяными садятся за руль и еще больше людей гибнет в авариях.
  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 15:57
Гость: гнус

"..Пашаев недоумевает...",чтобы "умевать",надо иметь не только черепную коробку на плечах!Поэтому "пашаевым" объяснять почему ,бесполезно!"Вор должен сидеть в тюрьме",а беспредельщик и убийца ,хронический алкаш и наркоман подавно!30 лет вседозволенности и ненаказуемости ,результат того ,что душегубы и убийцы "пальцы гнут",вместо покаяния!
17.06.2020, 15:50
Гость: вася

"недоумевает, почему столько внимания к Ефремову, когда в России за год 20 000 водителей пьяными садятся за руль и еще больше людей гибнет в авариях" - ))) Нечего недоумевать, когда то видно что то сказал по пьяни)
17.06.2020, 15:17
Гость: Отходняк у мужика

Ломка. Минимум две недели будет ломать.
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