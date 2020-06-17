Актера Михаила Ефремова отправили на допрос силовики

13:07

К дому Михаила Ефремова утром 17 июня прибыли представители ФСИН.

Силовики забрали актера, из-за которого в ДТП погиб 8 июня Сергей Захаров, на допрос в ГУ МВД Москвы, сообщает РЕН-ТВ. В своем жилище в Плотниковом переулке актер пребывал под домашним арестом.

Чуть ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подопечный настаивал на том, чтобы его увезли в СИЗО. Юрист сообщил, что артисту тяжело, он почти ничего не ест и чувствует себя и рук вон плохо, хотя от помощи врачей отказывается. Также Пашаев недоумевает, почему столько внимания к Ефремову, когда в России за год 20 000 водителей пьяными садятся за руль и еще больше людей гибнет в авариях.

