На ВДНХ все готово для открытия парка «Союзмультфильма»

12:40

На территории бывшего павильона «Семена» на ВДНХ полностью подготовлена инфраструктура для запуска парка студии «Союзмультфильм».

Несколько лет назад павильон вконец обветшал и стал опасен для эксплуатации, сообщает радио «Говорит Москва». В ходе реставрации была отремонтирована площадь почти в полторы тысячи квадратных метров. Также было заменено четыре десятка квадратных метров витражей. Возле павильона сохранена древняя ель, а территория вокруг нее благоустроена.

Вскоре в павильоне разместится парк легендарного «Союзмультфильма». Точные сроки мешает назвать пандемия коронавируса.

Павильон «Семена» появился на выставке в 1978 году.

