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На ВДНХ все готово для открытия парка «Союзмультфильма»

12:40 19.06.2020
На ВДНХ все готово для открытия парка «Союзмультфильма»
Фото комитета по благоустройству Москвы с сайта riamo.ru

На территории бывшего павильона «Семена» на ВДНХ полностью подготовлена инфраструктура для запуска парка студии «Союзмультфильм».

Несколько лет назад павильон вконец обветшал и стал опасен для эксплуатации, сообщает радио «Говорит Москва». В ходе реставрации была отремонтирована площадь почти в полторы тысячи квадратных метров. Также было заменено четыре десятка квадратных метров витражей. Возле павильона сохранена древняя ель, а территория вокруг нее благоустроена.

Вскоре в павильоне разместится парк легендарного «Союзмультфильма». Точные сроки мешает назвать пандемия коронавируса.

Павильон «Семена» появился на выставке в 1978 году.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино, Парки аттракционов и развлечений
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