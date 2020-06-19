На ВДНХ все готово для открытия парка «Союзмультфильма»
Фото комитета по благоустройству Москвы с сайта riamo.ru
На территории бывшего павильона «Семена» на ВДНХ полностью подготовлена инфраструктура для запуска парка студии «Союзмультфильм».
Несколько лет назад павильон вконец обветшал и стал опасен для эксплуатации, сообщает радио «Говорит Москва». В ходе реставрации была отремонтирована площадь почти в полторы тысячи квадратных метров. Также было заменено четыре десятка квадратных метров витражей. Возле павильона сохранена древняя ель, а территория вокруг нее благоустроена.
Вскоре в павильоне разместится парк легендарного «Союзмультфильма». Точные сроки мешает назвать пандемия коронавируса.
Павильон «Семена» появился на выставке в 1978 году.