Кинотеатры по всей России смогут открыться с 15 июля

18:25

Кинотеатры смогут открыться в России с 15 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По словам Любимовой, в рамках соответствия требованиям Роспотребнадзора по работе кинотеатров уже все разработано, однако окончательное решение останется за регионами исходя из эпидемиологической обстановке.

Как пишет ТАСС, если большинству кинотеатров не удасться открыться к 15 июля, то суммартные потери российского кинотеатрального проката могут составить около 48 миллиардов рублей к концу 2020 года.

Согласно анализу Ассоциации владельцев кинотеатров, на 2020 год прогнозировался рост рынка на 8%, итоговые кассовые сборы должны были составить 60 млрд рублей. Однако закрытие кинотеатров существенно затормозило данный процесс. И на данный момент суммарные потери кассовых сборово российского рынка кинотеатрального проката оцениваются в 39 млрд рублей.

Суммарные прямые потери кинотеатров, без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров, составят 48 миллиардов рублей к концу 2020 года.