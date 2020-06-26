У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ

12:44

Михаил Ефремов перенес сердечный приступ.

Актеру стало плохо с сердцем в ночь первой годовщины смерти его матери Аллы Покровской 25 июня. Адвокат Эльман Пашаев заявил ТАСС, что из-за ухудшения здоровья артиста он отказался просить у следователя разрешения посетить могилу, хотя ранее в качестве причины выдвигались муки совести Ефремова.

Врача актер вызывать отказался. Эльман Пашаев ушел от подопечного около полуночи, взяв с него обещание обратится в скорую при малейшем ухудшении состояния.

