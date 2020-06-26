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У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ

12:44 26.06.2020
У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ
Актер Михаил Ефремов читает стихи © KM.RU, Александра Воздвиженская

Михаил Ефремов перенес сердечный приступ.

Актеру стало плохо с сердцем в ночь первой годовщины смерти его матери Аллы Покровской 25 июня. Адвокат Эльман Пашаев заявил ТАСС, что из-за ухудшения здоровья артиста он отказался просить у следователя разрешения посетить могилу, хотя ранее в качестве причины выдвигались муки совести Ефремова.

Врача актер вызывать отказался. Эльман Пашаев ушел от подопечного около полуночи, взяв с него обещание обратится в скорую при малейшем ухудшении состояния.
  

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Комментарии читателей
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26.06.2020, 19:57
Гость: stalker

Нет, господа. Это его не совесть замучила. Это последствие его постоянных запоев и баловства с наркотиками.
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