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В России завершаются съемки второй части фильма «Шугалей»

13:28 29.06.2020
Кадр из фильма

В сентябре этого года состоится премьера второй части фильма «Шугалей», повествующего о захвате российских социологов в ливийский плен.

Над вторым фильмом продолжила работу студия «Трииксмедиа», продюсер Сергей Щеглов и режиссёр Максим Бриус.

В картине «Шугалей 2» останутся те же герои, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В новой части будет показана их тюремное заточение, срок которого уже превысил год. Оба социолога сталкиваются с тяжелыми испытаниями, но что ждёт их в конце?

В сети появился основной постер фильма, а мировая премьера состоится уже в сентябре.

Напомним, что премьера первой части «Шугалей» состоялась в мае этого года сразу на телевидении. Кинолента рассказала зрителям о том, как и почему российские социологи оказались в частной тюрьме «Митига».
 

Темы: Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 14:19
Гость: Шило

И. Чо!!?? Вот когда посмотря и скажу, тогда и тряситпсь! Чо сейчас эвонить!!!???
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