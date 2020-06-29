В России завершаются съемки второй части фильма «Шугалей»

13:28

В сентябре этого года состоится премьера второй части фильма «Шугалей», повествующего о захвате российских социологов в ливийский плен.

Над вторым фильмом продолжила работу студия «Трииксмедиа», продюсер Сергей Щеглов и режиссёр Максим Бриус.

В картине «Шугалей 2» останутся те же герои, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В новой части будет показана их тюремное заточение, срок которого уже превысил год. Оба социолога сталкиваются с тяжелыми испытаниями, но что ждёт их в конце?

В сети появился основной постер фильма, а мировая премьера состоится уже в сентябре.

Напомним, что премьера первой части «Шугалей» состоялась в мае этого года сразу на телевидении. Кинолента рассказала зрителям о том, как и почему российские социологи оказались в частной тюрьме «Митига».

