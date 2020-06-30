Съемки сериала «Беспринципные» на Патрарших закончились вызовом полиции

13:22

Съемки сериала «Беспринципные» Патриарших прудов были прерваны приездом наряда ДПС.

Будто оправдывая название своего детища, частники процесса перекрыли Спиридоньевский переулок, сообщает Lenta.Ru. Образовалась пробка в центре Москвы. На нарушителей был составлен административный протокол.

Сериал «Беспринципные» режиссера Романа Прыгунова рассказывает «неприличные истории из жизни приличных людей» с Патриарших прудов. В съемках задействованы Николай Фоменко, Павел Деревянко, Аглая Иарасова, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Табаков и другие известные актеры Релиз сериала запланирован на осень в цифровых кинотеатрах.

