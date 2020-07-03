Кинопремьера «Жизнь на перемотке»: Я всегда с собой беру видеокамеру

Французская мелодрама «Жизнь на перемотке» вышла на цифровых платформах

Подростку Максу родители дарят на день рождения видеокамеру. С этого момента и начинается его одержимость съемками. Курьёзы на уроках, школьные дискотеки, родительские дурачества, приключения в компании друзей и двух симпатичных девочек - все это попадает в бесстрастный объектив.

Четверть века спустя Макс собирается пересмотреть гору скопившейся кинопленки и буквально смонтировать заново свою жизнь. Окунаясь а прошлое, он понимает, что упустил нечто важное…

Привычка фиксировать свой быт сейчас ни для кого не новость. В эпоху гаджетов человек меняет собственные живые впечатления на бесстрастный глазок мобильника и как бы снимает с себя необходимость рефлексии по поводу увиденного и услышанного. Происходит цифровизация сознания, подлинная опасность которого стала только-только приоткрываться для непосвящённых лишь в последние месяцы в связи с печально известными событиями.

Но, к счастью, «Жизнь на перемотке» вовсе не идеализирует кинопанораму. Нет в фильме и ностальгии по ушедшей молодости и безответственных лозунгов сорта «верни мне мой 1997-й». Камера для Макса становится не отдушиной, а тяжким бременем. Ведь, как он выясняет в итоге, она мешала ему принимать правильные решения и ретушировала его же собственные комплексы.

При всей серьезности помыла и неординарности формы, «Жизнь на перемотке» не перестает быть милой, типично французской романтической комедией. Прежде всего, фильм рекомендуется тем, чья молодость пришлась на 90-е, ибо будет повод лишний раз взглянуть на приставку Sega, вспомнить добрым словом фильм «Элен и ребята» и переслушать хиты Blink 182, Oasis и Slipknot (последних - в исполнении обкуренного полицейского). Правда, некоторые казавшиеся тогда незыблемыми вещи, вроде Собора Парижской Богоматери, время все же не пощадило

Кадры с сайта kino-teatr.ru