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Кинокартина «Шугалей» и ее продолжение, выход которого намечен на осень 2020 года, помогут всколыхнуть интерес общества к незаконному удержанию граждан России в иностранных тюрьмах и сможет поменять отношение нашей страны к аналогичным проблемам

В таком ключе высказался депутат ГД Евгений Федоров в своем интервью Федеральному агентству новостей.

Он считает, что сиквел фильма, основанного на реальных событиях из жизни российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых похитили и незаконно удерживают в застенках ливийской тюрьмы, сможет обратить внимание общества на эту ситуацию. Депутат отметил, что необходимо разработать четкие схемы, которые смогут защитить российских граждан в других государствах.

Также он подчеркнул, что похищение сотрудников Фонда защиты национальных ценностей свидетельствует о необходимости менять государственную политику в данном вопросе: «Данный фильм поможет привлечь больше внимания к проблеме незаконного удержания наших соотечественников и ускорит преобразование в России, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Прежде всего изменится позиция России по отношению к своим гражданам, удерживаемым в зарубежных тюрьмах».

Помимо прочего, депутат отметил, что перемены на законодательном уровне смогут позволить власти принимать более жесткие меры в тех случаях, когда российским гражданам будет необходима помощь за границей. Федоров сказал, что для решения подобных вопросов можно применять различные способы, среди которых введение санкций и даже вмешательство спецназа.

«После плебисцита, соответственно, правоохранительная система и МИД начнут действовать более жестко, вплоть до отправки спецназа и применения санкционных мер. Это сформирует общую позицию народа и государства на отражение своих интересов и проведение национальной политики за рубежом», — сказал депутат.

Евгений Федоров отметил необходимость поддержки российскими гражданами изменений во внешней политике на государственном уровне и добавил, что такие фильмы, как «Шугалей-2» влияют на мнение общества и помогут защитить национальные интересы страны и граждан независимо от их местонахождения.

Кроме того, он подчеркнул, что решение проблемы российских социологов поможет реформировать Россию в сторону сильной страны, которая встает на защиту каждого гражданина.

Осенью этого года планируется выход «Шугалея-2». Первая часть киноленты повествует об испытаниях социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана и тяготах, претерпеваемых ими в частной ливийской тюрьмы «Митига».

«Шугалей» показал мировой аудитории положение Ливии после частичного захвата ее территории незаконным Правительством национального согласия. Несмотря на то, что российские социологи на законных основаниях проводили исследование в североафриканской стране, они были задержаны людьми Файеза Сарраджа и брошены в тюрьму террориста Абд аль-Рауфа Карры.

Террористическая группировка RADA, контролируемая «МВД» ПНС, нарушает права человека, пытает людей. Международное сообщество и другие организации, призванные защищать права человека, никак не реагируют на сложившуюся ситуацию. В России дело Шугалея и Суэйфана получило поддержку со стороны политических деятелей, СМИ, коллег исследователей и обычных россиян.

Александр Перенджиев подчеркнул в интервью ФАН, что необходимо уделять пристальное внимание проблеме незаконного удержания российских социологов в Ливии и добавил, что «Шугалей» и его продолжение помогут предотвратить подобные случаи в будущем.

