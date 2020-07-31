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Адвокат опроверг факт алкогольной зависимости Михаила Ефремова

08:22 31.07.2020
Адвокат опроверг факт алкогольной зависимости Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов читает стихи © KM.RU, Александра Воздвиженская

Судебный защитник устроившего 8 июня смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что его клиент отнюдь не страдает алкогольной зависимостью.

Адвокат заявил, что его подзащитный – не исключительный, кто пьет спиртное в России, но это не значит, что у актера есть с этим проблемы. Эльман Пашаев добавил, что и сам время от времени не прочь выпить в меру.

Кроме того, адвокат опроверг данные о том, что Михаил Ефремов не признал свою вину в аварии. Пашаев подчеркнул, что с этим будет разбираться суд. В то же время, адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, по данным КП, показал написанную рукой Ефремова бумагу: «Сам виноват, увы!»

Судебное заседание по делу должно было состояться 29 июля, но его перенесли из-за неявки представителей актера
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 13:50
Гость: stalker

В этом, видимо, и состоит суть защиты Ефремова. В отрицании всего и вся. Это приведет только к затягиванию процесса для сбора дополнительных доказательств и представления показаний новых свидетелей. Но в самом обвинительном приговоре сомневаться не приходится.
31.07.2020, 13:47
Гость: на лице написано

Об алкогольной зависимости говорит его лицо.
31.07.2020, 13:38
Гость: Alex

Он не шизофреник. Почитайте его биографию.
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