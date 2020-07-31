Адвокат опроверг факт алкогольной зависимости Михаила Ефремова

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Судебный защитник устроившего 8 июня смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что его клиент отнюдь не страдает алкогольной зависимостью.

Адвокат заявил, что его подзащитный – не исключительный, кто пьет спиртное в России, но это не значит, что у актера есть с этим проблемы. Эльман Пашаев добавил, что и сам время от времени не прочь выпить в меру.

Кроме того, адвокат опроверг данные о том, что Михаил Ефремов не признал свою вину в аварии. Пашаев подчеркнул, что с этим будет разбираться суд. В то же время, адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, по данным КП, показал написанную рукой Ефремова бумагу: «Сам виноват, увы!»

Судебное заседание по делу должно было состояться 29 июля, но его перенесли из-за неявки представителей актера

