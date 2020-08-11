Появилось видео, которое может окончательно доказать вину Ефремова в ДТП

13:43

Судебный защитник пострадавшей стороны в аварии с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский обнародовал видео, способное окончательно доказать вину артиста.

На ролике, опубликованном на Life.Ru, отражены первые моменты после столкновения. Заметно, как со стороны водительского сидения выходит Михаил Ефремов, которому помогают покинуть салон его автомобиля. Судя по всему, больше никого в машине на тот момент не было.

Ролик записывался из здания напротив места ДТП. Женский голос за кадром искренне сокрушается по поводу увиденного, заклинает «тотолько бы живы люди были» и говорит о необходимости вызова скорой.