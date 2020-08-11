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Появилось видео, которое может окончательно доказать вину Ефремова в ДТП

13:43 11.08.2020
Доказательства вины Ефремова
Стоп-кадр из видео

Судебный защитник пострадавшей стороны в аварии с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский обнародовал видео, способное окончательно доказать вину артиста.

На ролике, опубликованном на Life.Ru, отражены первые моменты после столкновения. Заметно, как со стороны водительского сидения выходит Михаил Ефремов, которому помогают покинуть салон его автомобиля. Судя по всему, больше никого в машине на тот момент не было.

Ролик записывался из здания напротив места ДТП. Женский голос за кадром искренне сокрушается по поводу увиденного, заклинает «тотолько бы живы люди были» и говорит о необходимости вызова скорой.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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11.08.2020, 19:11
Гость: Видимо

Знакомые и милые твоему сердцу места , раз так громко кричишь.
11.08.2020, 18:20
Гость: IgS

вашу!!!
какие еще доказательства?
он вон чуть не сдох в суде давеча -полдня трезвым продержаться не может!

в монастырь, или к бомжам на Павелецкой на постриг. там его место
11.08.2020, 18:06
Гость: Гость

Ничего же не видно на этом видео. Надо иметь очень большое воображение, чтобы увидеть там Ефремова. Я не за Ефремова, но справедливости ради.
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