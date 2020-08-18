]]>
]]>
Главная Кино Новости

Потерпевшие в деле Ефремова выдвинули иск в один рубль

18:38 18.08.2020
Ефремов 1 рубль
Стоп-кадр с видео

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП 8 июня с участием Михаила Ефремова, хочет взыскать с него символическую компенсацию размером в один рубль.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский зачитал обращение, в котором деньги артиста были объявлены «грязными», а семейство Захаровых фигурировало как обыкновенные жители Рязани, трудами которых стоит Россия, сообщает КП.

Судебный защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев посчитал, что своим заявлением о компенсации члены семьи Захарова дали понять, что моральный ущерб им не причинен. Также адвокат Ефремова сделал заявление, что главный свидетель невиновности актера появится в суде 19 августа.

Сам Ефремов на заседании молчал и лишь эпизодически заметил, что ему и жене не с кем оставить детей.  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 23:51
Гость: Нина

Адвокату платит Путин
18.08.2020, 22:50
Гость: 303

сдаётся мне, что адвокат Добровинский работает на противоположную сторону
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации