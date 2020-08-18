Потерпевшие в деле Ефремова выдвинули иск в один рубль

18:38

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП 8 июня с участием Михаила Ефремова, хочет взыскать с него символическую компенсацию размером в один рубль.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский зачитал обращение, в котором деньги артиста были объявлены «грязными», а семейство Захаровых фигурировало как обыкновенные жители Рязани, трудами которых стоит Россия, сообщает КП.

Судебный защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев посчитал, что своим заявлением о компенсации члены семьи Захарова дали понять, что моральный ущерб им не причинен. Также адвокат Ефремова сделал заявление, что главный свидетель невиновности актера появится в суде 19 августа.

Сам Ефремов на заседании молчал и лишь эпизодически заметил, что ему и жене не с кем оставить детей.