Жена Михаила Ефремова объявила себя потерпевшей в суде

16:54

Законная супруга Михаила Ефремова — звукорежиссер Софья Кругликова — отрицает в суде информацию о том, что ее муж когда-то признавал себя виновным в аварии 8 июня и гибели курьера Сергея Захарова.

Кругликова заявила, что ее муж сам жаждет разобраться во всех нюансах этого дела, сообщает ТАСС. Жена Ефремова не смогла объяснить, почему ее муж не извинился перед потерпевшими, но объявила «потерпевшей» себя.

Также Кругликова жаловалась, что ее детям постоянно поступают угрозы. Михаила Ефремова она назвала тяжело переживающим ДТП человеком и призналась, что он посвятил Сергею Захарову стихи.

Адвокат же актера Эльман Пашаев отрицает информацию о подкупе свидетелей.