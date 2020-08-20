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Жена Михаила Ефремова объявила себя потерпевшей в суде

16:54 20.08.2020
Жена Михаила Ефремова объявила себя потерпевшей в суде
Стоп-кадр с видео

Законная супруга Михаила Ефремова — звукорежиссер Софья Кругликова — отрицает в суде информацию о том, что ее муж когда-то признавал себя виновным в аварии 8 июня и гибели курьера Сергея Захарова.

Кругликова заявила, что ее муж сам жаждет разобраться во всех нюансах этого дела, сообщает ТАСС. Жена Ефремова не смогла объяснить, почему ее муж не извинился перед потерпевшими, но объявила «потерпевшей» себя.

Также Кругликова жаловалась, что ее детям постоянно поступают угрозы. Михаила Ефремова она назвала тяжело переживающим ДТП человеком и призналась, что он посвятил Сергею Захарову стихи.

Адвокат же актера Эльман Пашаев отрицает информацию о подкупе свидетелей.  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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21.08.2020, 04:49
Гость: Радуга

Читая Санту-Барбару о ефремове и наблюдая какие особи встают на его защиту,невольно вспоминаю слова И.Губермана:"Пришёл я к горестному мнению от наблюдения долгих лет:
вся сволочь склонна к единению,
а все порядочные - нет".
P.S. А жена его недалеко от него ушла....
20.08.2020, 23:49
Гость: IgS

Потерпевшая она точно. Такое дома терпеть... жизни человеческой личной у нее нет уж точно. Пусть подает в свд до кучи на мужа. Лишить его всего и на зону самодеятельность развивать
20.08.2020, 19:59
Гость: stalker

Жена Ефремова берега попутала. Потерпевшая она. Что именно она потеряла и чего лишилась ?
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