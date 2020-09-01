«Деньги беру исключительно из принципа»: опубликованы кадры получения взятки «Венедиктовым»

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Картина «Шугалей-2» повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые почти полтора года находятся в плену у ливийских террористов

На YouTube опубликован фрагмент документального боевика «Шугалей-2», который раскрыл интересные подробности не только о грядущей премьере, но и о главном редакторе либеральной радиостанции «Эхо Москвы». На видео показана сцена передачи денежного вознаграждения в валюте герою картины, прообразом которого является Алексей Венедиктов.

По сценарию, основанному на реальных событиях, главред «Эха» встречается с представителем прозападной оппозиции, который передает ему конверт с американскими банкнотами и благодарит Венедиктова за проделанную работу.

«Деньги твои я беру исключительно из принципа. Хотите музыку — платите», - усмехаясь, говорит «Венедиктов».

Ответ Романа намекает на то, что они знакомы далеко не первый день и сотрудничают уже довольно продолжительное время.

«Леш, ты же знаешь, я уважаю тебя за твою принципиальность, но ты мне столько раз уже об этом говорил», - отвечает на усмешку представитель оппозиции и удаляется из заведения.

После этого персонаж, изображающий Венедиктова, достает из конверта американские доллары и пересчитывает банкноты.

Картина «Шугалей-2» повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые почти полтора года находятся в плену у ливийских террористов. Премьера фильма состоится 6 сентября.

