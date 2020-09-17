]]>
]]>
Главная Кино Новости

Михаил Ефремов в СИЗО констатировал смерть театра «Современник»

15:17 17.09.2020
Михаил Ефремов в СИЗО констатировал смерть театра «Современник»
Стоп-кадр с видео в YouTube

Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП Михаил Ефремов дал первое интервью из СИЗО.

В беседе в журналистом «МК» актер сказал, что вполне освоился в новых условиях, а также подружился с двумя сокамерниками, один из которых сидит за наркотики, другой — за халатность на стройке. Ефремов занимается тем, что отвечает на многочисленные письма. Также он задумался о планах создания Русского тюремного театра.

Интервью содержит признания Ефремова в том, что он удручен состоянием театра «Современник». По мнению актера, после того, как его возглавил Виктор Рыжаков, резко снизилось качество постановок, и театр умер. Во многом из-за переживаний по этому поводу Ефремов и устроил пьяное ДТП.

Актер сомневается в том, что он «пострадал» из-за своих политических взглядов. Тем более, по его информации, «Гражданина поэта» любит смотреть Владимир Путин.  

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Театр в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2020, 16:38
Гость: Клоун

"сомневается в том, что он «пострадал» из-за своих политических взглядов".
]]>



]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации