Михаил Ефремов в СИЗО констатировал смерть театра «Современник»

15:17

Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП Михаил Ефремов дал первое интервью из СИЗО.

В беседе в журналистом «МК» актер сказал, что вполне освоился в новых условиях, а также подружился с двумя сокамерниками, один из которых сидит за наркотики, другой — за халатность на стройке. Ефремов занимается тем, что отвечает на многочисленные письма. Также он задумался о планах создания Русского тюремного театра.

Интервью содержит признания Ефремова в том, что он удручен состоянием театра «Современник». По мнению актера, после того, как его возглавил Виктор Рыжаков, резко снизилось качество постановок, и театр умер. Во многом из-за переживаний по этому поводу Ефремов и устроил пьяное ДТП.

Актер сомневается в том, что он «пострадал» из-за своих политических взглядов. Тем более, по его информации, «Гражданина поэта» любит смотреть Владимир Путин.