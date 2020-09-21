Определены лауреаты телевизионной премии «Эмми»

13:19

Телеакадемики США огласили реестр лауреатов 72-й по счету премии «Эмми».

Абсолютным триумфатором церемонии, проходившей в Твитере, стал комический сериал «Шитс Крик», за который отдала голоса большая часть академиков. Помимо того, что он признан непревзойденным в своем жанре, награждены были и сыгравшие в этом фильме актеры Кэтрин О'ХараиЮджин Леви.

Актриса Зендая получила приз за наиболее впечатляющую роль в сериале «Эйфория». А лучшим драматическим актером признан Джереми Стронг, убедительно сыгравший в «Наследниках».

Среди мини-сериалов вне конкуренции оказался «Хранители». Приз дали также сыгравшей в ней Реджине Кинг, а ее партнер по съемочной площадке Яхья Абдул-Матин II был награжден за роль второго плана.