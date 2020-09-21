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Определены лауреаты телевизионной премии «Эмми»

13:19 21.09.2020
Определены лауреаты телевизионной премии «Эмми»
Кадр из «Эйфории» с сайта kinopoisk.ru

Телеакадемики США огласили реестр лауреатов 72-й по счету премии «Эмми».

Абсолютным триумфатором церемонии, проходившей в Твитере, стал комический сериал «Шитс Крик», за который отдала голоса большая часть академиков. Помимо того, что он признан непревзойденным в своем жанре, награждены были и сыгравшие в этом фильме актеры  Кэтрин О'ХараиЮджин Леви.

Актриса Зендая получила приз за наиболее впечатляющую роль в сериале «Эйфория». А лучшим драматическим актером признан Джереми Стронг, убедительно сыгравший в «Наследниках».

Среди мини-сериалов вне конкуренции оказался «Хранители». Приз дали также сыгравшей в ней Реджине Кинг, а ее партнер по съемочной площадке Яхья Абдул-Матин II был награжден за роль второго плана.  

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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