Определены лауреаты телевизионной премии «Эмми»
Кадр из «Эйфории» с сайта kinopoisk.ru
Телеакадемики США огласили реестр лауреатов 72-й по счету премии «Эмми».
Абсолютным триумфатором церемонии, проходившей в Твитере, стал комический сериал «Шитс Крик», за который отдала голоса большая часть академиков. Помимо того, что он признан непревзойденным в своем жанре, награждены были и сыгравшие в этом фильме актеры Кэтрин О'ХараиЮджин Леви.
Актриса Зендая получила приз за наиболее впечатляющую роль в сериале «Эйфория». А лучшим драматическим актером признан Джереми Стронг, убедительно сыгравший в «Наследниках».
Среди мини-сериалов вне конкуренции оказался «Хранители». Приз дали также сыгравшей в ней Реджине Кинг, а ее партнер по съемочной площадке Яхья Абдул-Матин II был награжден за роль второго плана.