Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

08:40 28.10.2020

Знаменитый театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк госпитализирован в одну из столичных больниц.

Как пишет "Интерфакс", в больнице он будет восстанавливаться после перенессенного COVID-19.

"Роман Григорьевич госпитализирован, сейчас он восстанавливается после ковида", – цитирует агентство заявление пресс-службы Театра Романа Виктюка.

Роман Виктюк – театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.