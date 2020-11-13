Сериал «Ход королевы» подогрел спрос на шахматы почти в четыре раза

Сериал «Ход королевы» подогрел спрос на шахматы почти в четыре раза

Сериал «Ход королевы» появился на Netflix 23 октября этого года

Представленный компанией Netflix сериал «Ход королевы» вызвал ажиотажный спрос на наборы шахмат.

Спрос на интеллектуальную игру в интернет-магазинах, типа eBay, вырос на 273% через 10 жней после начала показа сериала. Увеличение продаж шахмат связано и с началом второй волны самоизоляции в мире. Сотрудник eBay Нуман Куреши заявил «Метро», что такими темпами к началу декабря большинство покупателей и зрителей превратится в гроссмейстеров.

Сериал «Ход королевы» появился на Netflix 23 октября этого года. Лента повествует о талантливлй юной шахматистке Элизабет Хармон, роль которой сыграла Аня Тейлор-Джой. По сюжету, пережив смерть мамы, 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В чопорном заведении героиня подружилась с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы.
 

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