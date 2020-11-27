Кинопремьера «Непосредственно Каха»: кавказские «тупой и еще тупее»

Комедия Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» стала самым кассовым российским кинопроектом со времени начала пандемии коронавируса

Жители Сочи Каха и Серго — отвязные ребята. Каждый их день — сплошное незабываемое приключение. Правда, их выходки зачастую приводят к непредсказуемым последствиям. Однажды Каха в пылу лихачества напрочь разбил машину Серго. Друг остался не в обиде, однако репутация сочинского мачо все же оказалась под угрозой.

Дело в том, что Каха имел неосторожность поспорить с местным мажором, что он через неделю обгонит на своем раздолбанном «жигуленке» его навороченную «бэху». Казалось бы, дело за малым: стоит только чуть усовершенствовать мотор. Но на это нужны 200 тысяч, которых у Кахи нет и не предвидится. Лихорадочные поиски денег заводят друзей слишком далеко, а, между тем, на кону стоит красавица Софочка, которая так приглянулась Кахе.

«Непосредственно Каха» вырос из одноименного YouTube-сериала, имеющего многомиллионные просмотры. Этим и обусловлена феноменальная востребованность фильма, который в первую же неделю проката побежала смотреть львиная доля поклонников бедовой троицы. Посвященные-то знали, на что шли, а вот всем остальным приходится озадаченно чесать затылки и искать этому зрелищу подходящие определения.

Происхождение фильма обусловило форму его подачи. «Непосредственно Каха» сделана в духе мокьюментари. Безумства Кахи и его дружка снимают двое русских туристов, которые до поры до времени кажутся статистами, но в итоге им будет отведена в повествовании одна из ключевых ролей. Что самое приятное, в отличие от массы русофобских поделок, русские выставлены в комедии в откровенно выгодном свете, и это приятно удивляет. Если «дети гор» то и дело понтуются, то наши соотечественники показаны как люди действия, не лишенные благородства и самопожертвования.

Впрочем, гопники, которых, прежде всего, высмеивает фильм, не имеют национальности и одинаковы более-менее везде. В комедии очень хорошо передана атмосфера небольших (пусть даже и курортных городов), где все построено на сплетнях и домыслах, а слабых могут затравить до смерти или до панического бегства из этих мест. Герои все прекрасно понимают, страдают от этого, но менять в своей жизни принципиально ничего не хотят, а поэтому к финалу остатки жалости к ним улетучиваются у зрителя безвозвратно.

«Непосредственно Каха», при всем обилии действительно уморительных сцен, получился даже безжалостнее и беспросветнее, нежели «новые русские комедии», типа «Горько!» и «Самого лучшего дня». Если их автор Жора Крыжовников допускает для своих персонажей хотя бы призрачную иллюзию катарсиса, то Виктор Шамиров (известный, прежде всего, по неординарной новогодней трагикомедии «Со мною вот что происходит») не оставляет Кахе и компании даже этого шанса. По сути перед нами - «Тупой и еще тупее» с ярко выраженным кавказским акцентом.

Кадры с сайта kinopoisk.ru