Варум и Ярмольник озвучили Чебурашку и Гену для новогодней серии

Варум и Ярмольник озвучили Чебурашку и Гену для новогодней серии

Чебурашка и крокодил Гена в специальном новогоднем выпуске мультфильма заговорят, соответственно, голосами Анжелики Варум и Леонида Ярмольника.

«Союзмультфильм» анонсировал серию анимационной короткометражке о сказочных героях Эдуарда Успенского, приуроченной к Новому году, сообщает РИА Новости. Обещан добрый сказочный мультфильм с уютной атмосферой. Особенность озвучки состоит в том, что актеры работали без видеоряда, сами задавая темп и интонацию речи, а аниматоры уже потом подстраивались под сказанное ими.

Песню для мультфильма написал супруг Анжелики Варум Леонид Агутин. Серия продлится порядка шести минут и будет выдержана в 3D-графике. Дата и место интернет-премьеры выпуска объявят дополнительно.  

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