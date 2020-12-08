Оливер Стоун ведет съемки фильма на Белоярской АЭС

Оливер Стоун ведет съемки фильма на Белоярской АЭС

Создатель фильмов «Взвод» и «Doors» Оливер Стоун прибыл на Белоярскую АЭС в Свердловскую область снимать новый фильм.

Строго засекреченная съемка продлится весь вторник 8 декабря, а на следующий день Стоун улетит обратно в США, сообщает РИА Новости. Режиссер посетит 4 энергоблок, машинный и тракторный цеха, а также заберется на блочный пульт управления.

Информация о процессе является строго конфиденциальной. Однако можно предположить, что интересы режиссера связаны с МОКС-топливом, а также — экологическими проблемами.

Оливер Стоун известен как большой друг России. Три года назад он представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 13:41
    Гость: stalker

    А разве Белоярская АЭС не является режимным объектом ? В прежние времена любая съемка там была запрещена. Да что съемка, на территорию станции пройти было нельзя и даже пролетать над ней. А теперь все дороги открыты. Особенно по блату.

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