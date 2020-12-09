Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Владимир Путин

Российские каналы заложили три часа на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Мероприятие пройдет 17 декабря. Оно начнется в 12:00 по московскому времени. Путин выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать из Центра международной торговли. Представители региональных СМИ будут работать на местах, не покидая пределы своего федерального округа.

Как сообщалось ранее, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии. Свой вопрос граждане смогут задать через приложение "Москва - Путину", которое уже доступно для скачивания. Также через приложение граждане смогут смотреть трансляцию в прямом эфире. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2020, 17:57
    Гость: член Госсовета

    Наш шеф, массовик-затейник и балагур, каждый год, как дед Мороз, веселит публику.

  3. 09.12.2020, 15:33
    Гость: А смысл?

    С таким же "сокрушительным успехом" можно повторить прошлогоднее "шоу".
    Или позапрошлогоднее...

  4. 09.12.2020, 15:08
    Гость: гнус

    ДЛЯ ПОКАЯНИЯ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ,ЗА ВСЁ НАТВОРЕННОЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ЛЕТ,ХВАТИЛО БЫ И 5 МИНУТ!

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