Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Российские каналы заложили три часа на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.
Мероприятие пройдет 17 декабря. Оно начнется в 12:00 по московскому времени. Путин выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.
Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать из Центра международной торговли. Представители региональных СМИ будут работать на местах, не покидая пределы своего федерального округа.
Как сообщалось ранее, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии. Свой вопрос граждане смогут задать через приложение "Москва - Путину", которое уже доступно для скачивания. Также через приложение граждане смогут смотреть трансляцию в прямом эфире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наш шеф, массовик-затейник и балагур, каждый год, как дед Мороз, веселит публику.
ответственность - никакая!
С таким же "сокрушительным успехом" можно повторить прошлогоднее "шоу".
Или позапрошлогоднее...
ДЛЯ ПОКАЯНИЯ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ,ЗА ВСЁ НАТВОРЕННОЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ЛЕТ,ХВАТИЛО БЫ И 5 МИНУТ!
Неужели на арене ,ещё смотрят выкрутасы Бим-Бома .