Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

10:36 9.12.2020

Российские каналы заложили три часа на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Мероприятие пройдет 17 декабря. Оно начнется в 12:00 по московскому времени. Путин выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать из Центра международной торговли. Представители региональных СМИ будут работать на местах, не покидая пределы своего федерального округа.

Как сообщалось ранее, в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии. Свой вопрос граждане смогут задать через приложение "Москва - Путину", которое уже доступно для скачивания. Также через приложение граждане смогут смотреть трансляцию в прямом эфире.