Умер Валентин Гафт

12:16 12.12.2020

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.

Актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года.

Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи" и других. Последний раз в кино актер появился в фильме 2016 года "Млечный путь" в образе шамана.

В 2014 году Валентин Гафт очень болезненно воспринял происходящее на Украине. "Особенно тяжело потому, что очень близкая страна. Не только территориально, но и по происхождению, по вере, по истории. Кто бы мог подумать, что нас захотят разделить?! Культура украинская - какая она родная! Песни какие красивые, душевные", - говорил он в интервью "АиФ".

Гафт призывал к объединению: "Объединиться надо. Но сегодня, к сожалению, с этим проблемы. С добротой, с совестью плохо стало. Поэтому очень важно определить систему ценностей. И после этого вещи, которые казались важными, становятся мелкими и ненужными. То, что сегодня происходит, - это не пустяк. К этому давно шли. Это человечеству сигнал быть чище, справедливее. Неспокойно сегодня жить. Но я знаю одно: я не предатель. Я живу здесь, и это моя земля. Я люблю её и никогда не предам. Это мой дом".

Свое 85-летие актер отметил в семейном кругу, на даче 2 сентября 2020 года.