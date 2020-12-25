Определена дата премьеры новогоднего уютного мультфильма о Чебурашке

Определена дата премьеры новогоднего уютного мультфильма о Чебурашке

Стало известно, что анонсированный ранее «Союзмультфильмом» новогодний мультфильм о Чебурашке будет показан 31 декабря на сервисе Start.

Представитель компании Юлиана Слащева уверена, что герои лент о Чебурашке и 50 лет спустя после создания не утрачивают популярности и продолжают вдохновлять аниматоров на создание новых произведений, сообщает РИА Новости. По ее мнению, при всей доступности подачи, это крайне глубокие и трогательные образы – такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным.

Как мы сообщали, наряду с Леонидом Ярмольником, мультик озвучит певица Анжелика Варум. Саундтрек к выпуску написал ее супруг Леонид Агутин. 

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