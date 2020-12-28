Алису Фрейндлих подключили к аппарату для вентиляции легких

Алиса Фрейндлих коронавирус

Госпитализированную 25 декабря в Санкт-Петербурге актрису Алису Фрейндлих подключили к аппарату для неизвазивной вентиляции легких.

Поражение легких у артистки составило 80 процентов, извещает интернет-канал Life Shot. На момент госпитализации в 122-ю городскую больницу имени Соколова с коронавирусной пневмонией данный показатель держался на уровне 36 процентов.

Изначально о госпитализации Алисы Фрейндлих сообщил историк Константин Богуславский со ссылкой на БДТ имени Товстоногова, где трудится актриса с 1983 года.
 

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