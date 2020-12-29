Министр культуры РФ выделила главные новогодние премьеры

12:40 29.12.2020

Министр культуры России Ольга Любимова выделила два фильма-паровоза, которые будут тянуть отечественный кинопрокат в новогодние праздники.

Прежде всего, это – мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки» - спин-офф саги о трех богатырях, выходящий в последний день 2020-го, сообщает РИА Новости. В первый же день 2021 года на экраны выйдет не менее амбициозный кинопроект «Последний богатырь 2. Корень зла».

Кроме того, Ольга Любимова c удовлетворением подчеркнула, что доля российского кинематографа составила в завршащемся году 50%, что является очень хорошим показателем. Это связано с переносом крупных голливудских премьер на следующие годы.

