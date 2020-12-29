Министр культуры РФ выделила главные новогодние премьеры
Министр культуры России Ольга Любимова выделила два фильма-паровоза, которые будут тянуть отечественный кинопрокат в новогодние праздники.
Прежде всего, это – мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки» - спин-офф саги о трех богатырях, выходящий в последний день 2020-го, сообщает РИА Новости. В первый же день 2021 года на экраны выйдет не менее амбициозный кинопроект «Последний богатырь 2. Корень зла».
Кроме того, Ольга Любимова c удовлетворением подчеркнула, что доля российского кинематографа составила в завршащемся году 50%, что является очень хорошим показателем. Это связано с переносом крупных голливудских премьер на следующие годы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая культура, такие и "фильмы-паровозы".
Богатырь, кстати, диснеевский проект если чего.
Министр культуры уже не может говорить на родном и государственном языке: что такое "спин-офф"? По-русски уже ни как?
Вероятно, следующая фраза, которую произнесёт министр культуры РФ:"Когда я слышу слово культура - я хватаюсь за пистолет!"