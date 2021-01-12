Трампа потребовали вырезать из фильма «Один дома 2»
Сторонники нынешнего президента США Джо Байдена потребовали вырезать из фильма «Один дома 2» камео Дональда Трампа.
Хейтеры экс-главы США посчитали его виновным в штурме Капитолия и прерывании заседания Конгресса в православный рождественский сочельник 6 января, сообщает РЕН-ТВ. В результате нападения пострадали пять человек. Поэтому инициаторы купирования комедии считают правильным изъять Трампа из фильма до следующего Рождества.
Дональд Трамп был владельцем отеля Plaza, в котором в 1992-м снимался сиквел фильма «Один дома». Несмотря на оплату съемочной группой аренды, он тогда настоял на своем появлении в картине под угрозой срыва съемок. Как мы уже сообщали, Трампа могли бы изъять из окончательной версии фильма уже тогда, но первые зрители ленты восприняли эпизод с его появлением благоприятно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Люблю американскую "демократию", за то что её от "тирании" Ким Чен Ына не отличить.
Черти что. Все взбесились.
А че он,как Картер,не станет фермером? Эти ж бесы его съедят заживо,как пираньи. Что его держит,пизнесы? Привычки? Обязательства? Лень? Возраст? Пинджак,замшевый?Семья?как раз её надо увозить,пока его $не заблокировали.
Что-то Америка стала ошалевшая,злобная и дремучая как в Средневековье...распни его !!!