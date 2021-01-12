Трампа потребовали вырезать из фильма «Один дома 2»

Трампа потребовали вырезать из фильма «Один дома 2»

Сторонники нынешнего президента США Джо Байдена потребовали вырезать из фильма «Один дома 2» камео Дональда Трампа.

Хейтеры экс-главы США посчитали его виновным в штурме Капитолия и прерывании заседания Конгресса в православный рождественский сочельник 6 января, сообщает РЕН-ТВ. В результате нападения пострадали пять человек. Поэтому инициаторы купирования комедии считают правильным изъять Трампа из фильма до следующего Рождества.

Дональд Трамп был владельцем отеля Plaza, в котором в 1992-м снимался сиквел фильма «Один дома». Несмотря на оплату съемочной группой аренды, он тогда настоял на своем появлении в картине под угрозой срыва съемок. Как мы уже сообщали, Трампа могли бы изъять из окончательной версии фильма уже тогда, но первые зрители ленты восприняли эпизод с его появлением благоприятно.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2021, 22:53
    Гость: Иван Иваныч

    Люблю американскую "демократию", за то что её от "тирании" Ким Чен Ына не отличить.

  2. 12.01.2021, 18:38
    Гость: Ейбогус -всех гонят-игумена,шамана,президента.

    Черти что. Все взбесились.
    А че он,как Картер,не станет фермером? Эти ж бесы его съедят заживо,как пираньи. Что его держит,пизнесы? Привычки? Обязательства? Лень? Возраст? Пинджак,замшевый?Семья?как раз её надо увозить,пока его $не заблокировали.

  3. 12.01.2021, 14:26
    Гость: И.В.С.

    Что-то Америка стала ошалевшая,злобная и дремучая как в Средневековье...распни его !!!

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