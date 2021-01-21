Композиторы объявили авторов саундтрека к «Союзу спасения» в плагиате

Отечественные композиторы активно протестуют против выдвижения фильма «Союз спас

Отечественные композиторы активно протестуют против выдвижения фильма «Союз спасения» в номинации «Лучшая музыка к фильму» премии «Золотой орел».

В открытом письме Сообщества российских кинокомпозиторов на имя президента Национальной академии кинематографических искусств и наук России Владимира Наумова указывается, что в «Союзе спасения» много заимствований. Например, в теме «Конная атака» авторы послания усмотрели сходство с музыкой из ленты «Меч короля Артура» (2017). Кроме того, композиторов расстроила общая практика ориентации продюсеров современных фильмов в плане саундтреков на известные образцы популярной киномузыки и отсутствие живого симфонического оркестра в звуковой дорожке к «Союзу спасения».

Несмотря на то, что автором музыки к «Союзу спасения» значится Дмитрий Емельянов, сотрудничавший в качестве клавишника с певицами Земфирой и Марой, в фильме использовались произведения российской рок-классики («Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова, «Владивосток 2000» Ильи Лагутенко).  

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