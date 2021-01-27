Определены фильмы с самой несуразной графикой

фильмы с наиболее несуразной графикой

Английская газета «Индепендент» обнародовала реестр фильмов с наиболее несуразными графическими эффектами.

Верхние строчки антирейтинга заняли «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Матрица: Перезагрузка» (2003) и второй и четвертый эпизоды «Звездных войн», сообщает РИА Новости.

В частности, «Матрица» угодила в топ из-за сцены драки между Нео и сотнями агентов Смитов, а «Звездные войны: Атака клонов" — из-за эпизода, в котором Энакин Скайуокер скачет верхом на Джа-Джа Бинкс.

Среди других фильмов списка - «Мумия возвращается» (2001), «Лига справедливости» (2017), «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Полярный экспресс» (2004), «Фантастическая четверка» (2005), «Кинг Конг» (2005), «Газонокосильщик» (1992), мюзикл «Кошки». 
 

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