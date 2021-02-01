В память о Грачевском в Москве пройдет бесплатная Неделя «Ералаша»

неделя «Ералаша» 2-8 февраля

В Москве устроят Неделю «Ералаша» в память о скончавшемся недавно от коронавируса худруке журнала Борисе Грачевском.

Марафон состоится в кинотеатре «Иллюзион» с 2 по 8 февраля текущего года. Ожидаются 40 выпусков с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России, среди которых как легендарные выпуски с Геннадием Хазановым, Татьяной Пельтцер, Семёном Фарадой, Георгием Вициным и другими звездами советского экрана, так и более новые — со звездами современного экрана.

В 13 из 40 выпусков Борис Грачевский стал режиссером и автором сценария. Выпуски можно будет посмотреть бесплатно, но по предварительной регистрации. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
Митинги, прокатившиеся по стране, показали, что ужесточение законов и строгое наказание «за пластиковые стаканчики» дали обратный результат
Дмитрий Песков
Песков не стал называть имена владельцев дворца в Геленджике
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин обсудил с Алиевым российско-турецкий центр по Карабаху
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции
Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в ДНР
ОАЭ впервые предоставят иностранцам право получить гражданство
ВТБ может конвертировать долг «Первого канала» в акции
В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве
Правозащитники заявили о рекордном числе задержанных на акциях 31 января