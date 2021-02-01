В память о Грачевском в Москве пройдет бесплатная Неделя «Ералаша»

08:50 1.02.2021

В Москве устроят Неделю «Ералаша» в память о скончавшемся недавно от коронавируса худруке журнала Борисе Грачевском.

Марафон состоится в кинотеатре «Иллюзион» с 2 по 8 февраля текущего года. Ожидаются 40 выпусков с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России, среди которых как легендарные выпуски с Геннадием Хазановым, Татьяной Пельтцер, Семёном Фарадой, Георгием Вициным и другими звездами советского экрана, так и более новые — со звездами современного экрана.

В 13 из 40 выпусков Борис Грачевский стал режиссером и автором сценария. Выпуски можно будет посмотреть бесплатно, но по предварительной регистрации.