«Союзмультфильм» запланировал выход фильма о Чебурашке на 2023 год

10:37 20.02.2021

"Союзмультфильм" анонсировал работу над полнометражным художественным фильмом о Чебурашке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя киностудии Юлиану Слащеву.

Отмечается, что киностудия будет "тщательно следить" за соответствием образа Чебурашки. Сам персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

По жанру фильм будет являться семейной комедией. Сейчас ведется работа над сценарием киноленты. Над ним работают авторы трилогии "Последний Богатырь".

Режиссером фильма выступит Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Съемки киноленты планируется начать в текущем году. Премьера запланирована на 1 января 2023 года.

Для "Союзмультфильма" "Чебурашка" станет первым полнометражным художественным игровым фильмом.