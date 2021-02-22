Вдова Андрея Мягкова опровергла слухи о своей нищете

Вдова Андрея Мягкова опровергла слухи о своей нищете

Представитель семьи недавно умершего Андрея Мягкова объяснил, почему вдова актера Анастасия Вознесенская не присутствовала на похоронах артиста.

Инсайдер сослался на тяжелое состояние здоровья 77-летней женщины, сообщает СтарХит. Недавно она перенесла инсульт и менингит.

При этом вдова решительно протестует против циркулирующих в печати домыслов о ее бедственном материальном положении. Представитель подчеркнул, что Вознесенская вполне удовлетворена своей пенсией, да и находящиеся рядом родственники всегда могут, при необходимости, поддержать ее материально.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2021, 15:45
    Гость: личный опыт

    Профессионалы уходят, остается всякая непотребщина, вроде этой бортич и других актрисулек мужского и женского пола и постыдные сериалы вроде "Перевала Дятлова".
    ---------
    Правительственные, прекращайте кормить за госсчет всяких тупых, типо, режиссеров, михалковых, сокуровых и прочих учителей. Тьфу на вас и на них.

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