Максим Фадеев расстроит врагов фильмом о своем лейбле

Максим Фадеев расстроит врагов фильмом о своем лейбле

Продюсер Максим Фадеев анонсировал выход документальной ленты о собственном лейбле Malfa.

Автор песен «Мало огня», «Бьет по глазам» и «Снег идет» написал у себя в Инстаграме, что фильм должен охватить все время деятельности лейбла. По мнению продюсера, документалка должна друзей приятно удивить, а врагов — расстроить. При этом продюсер заметил, что это утверждение не касается артистов.

Кроме того, продюсер намекнул, что его очень просят возродить один из его старых проектов. О сроках выхода фильма Максим Фадеев не сообщил.  

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