Елена Яковлева получила телеграмму от Владимира Путина

Елена Яковлева получила телеграмму от Владимира Пути

резидент пожелал артистке здоровья, успехов и добра

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес народной артистки РФ Елены Яковлевой, отмечающей 5 марта свое 60-летие.

Прежде всего, российский президент отметил в телеграмме на сайте Кремля высочайшее мастерство и неистощимое обаяние юбилярши. Президент в послании восхитился также неиссякаемой любовью зрителей, восхищенных талантом Яковлевой. Не прошел Путин мимо и человеческих качеств актрисы - душевной щедрости и полной самоотдачи избранной профессии.

Владимир Путин уверен, что Елена Яковлева своими блестящими ролями обогатило отечественное кино и театр. Президент пожелал артистке здоровья, успехов и добра.   

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