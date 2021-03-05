Елена Яковлева получила телеграмму от Владимира Путина

13:09 5.03.2021

резидент пожелал артистке здоровья, успехов и добра

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес народной артистки РФ Елены Яковлевой, отмечающей 5 марта свое 60-летие.

Прежде всего, российский президент отметил в телеграмме на сайте Кремля высочайшее мастерство и неистощимое обаяние юбилярши. Президент в послании восхитился также неиссякаемой любовью зрителей, восхищенных талантом Яковлевой. Не прошел Путин мимо и человеческих качеств актрисы - душевной щедрости и полной самоотдачи избранной профессии.

Владимир Путин уверен, что Елена Яковлева своими блестящими ролями обогатило отечественное кино и театр. Президент пожелал артистке здоровья, успехов и добра.