Дмитрий Нагиев сыграл в сериале Андрея Чикатило

13:24 18.03.2021

Исполнителем заглавной роли в сериале «Чикатило. Явление зверя» оказался Дмитрий Нагиев.

Интригу создатели сериала держали до последнего, но 18 марта сериал выходит на платформе Okko, поэтому наконец-то все прояснилось. Актер признался, что он отнюдь не горел желанием сыграть маньяка, потому что в любой роли, было на что опереться в персонажах фильмов с его участием, а Чикатило — откровенная мразь. Но понимание этого факта и ориентация на физиологию маньяка и помогла Нагиеву справиться с поставленной задачей.

Артист рассказал, что на съемочной площадке он чувствовал страх и отвращение. Тем не менее, он желал рискнуть и сделать то, что до него никто не делал. Поэтому сериал станет бомбой и шоком.

Ранее мы сообщали, что режиссер сериала Сарик Андраесян признался, что маньяк Андрей Чикатило заинтересовал его иррациональностью поступков.