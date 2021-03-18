Дмитрий Нагиев сыграл в сериале Андрея Чикатило
Исполнителем заглавной роли в сериале «Чикатило. Явление зверя» оказался Дмитрий Нагиев.
Интригу создатели сериала держали до последнего, но 18 марта сериал выходит на платформе Okko, поэтому наконец-то все прояснилось. Актер признался, что он отнюдь не горел желанием сыграть маньяка, потому что в любой роли, было на что опереться в персонажах фильмов с его участием, а Чикатило — откровенная мразь. Но понимание этого факта и ориентация на физиологию маньяка и помогла Нагиеву справиться с поставленной задачей.
Артист рассказал, что на съемочной площадке он чувствовал страх и отвращение. Тем не менее, он желал рискнуть и сделать то, что до него никто не делал. Поэтому сериал станет бомбой и шоком.
Ранее мы сообщали, что режиссер сериала Сарик Андраесян признался, что маньяк Андрей Чикатило заинтересовал его иррациональностью поступков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Новый министр образования поставил перед министерством задачу перехода на функциональное образование. Экс министр разъяснила в прямом эфире, что означает функциоанльное образование в котором возникла острая необходимость. Это значит, что нужно научить ребенка понимать прочитанный текст. То есть прочитал и понял о чем текст.
На каналах Звезда, красная Линия, и Победа тоже крутят советские фильмы.
А еще на Серебрякова катят псевдопатриоты. За то, что правду сказал. На экраннах один криминал и вот еще один будет. Других тем нет. Не о чем снимать кино кроме бандитов, ментов и бл.... На канале СПАС крутят исключительно советские фильмы, почему ?