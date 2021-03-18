Дмитрий Нагиев сыграл в сериале Андрея Чикатило

Дмитрий Нагиев сыграл в сериале Андрея Чикатило

Исполнителем заглавной роли в сериале «Чикатило. Явление зверя» оказался Дмитрий Нагиев.

Интригу создатели сериала держали до последнего, но 18 марта сериал выходит на платформе Okko, поэтому наконец-то все прояснилось. Актер признался, что он отнюдь не горел желанием сыграть маньяка, потому что в любой роли, было на что опереться в персонажах фильмов с его участием, а Чикатило — откровенная мразь. Но понимание этого факта и ориентация на физиологию маньяка и помогла Нагиеву справиться с поставленной задачей.

Артист рассказал, что на съемочной площадке он чувствовал страх и отвращение. Тем не менее, он желал рискнуть и сделать то, что до него никто не делал. Поэтому сериал станет бомбой и шоком.

Ранее мы сообщали, что режиссер сериала Сарик Андраесян признался, что маньяк Андрей Чикатило заинтересовал его иррациональностью поступков.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 18:43
    Гость: вы друзья как не садитесь...

    Новый министр образования поставил перед министерством задачу перехода на функциональное образование. Экс министр разъяснила в прямом эфире, что означает функциоанльное образование в котором возникла острая необходимость. Это значит, что нужно научить ребенка понимать прочитанный текст. То есть прочитал и понял о чем текст.

  3. 18.03.2021, 15:09
    Гость: вы друзья как не садитесь....

    А еще на Серебрякова катят псевдопатриоты. За то, что правду сказал. На экраннах один криминал и вот еще один будет. Других тем нет. Не о чем снимать кино кроме бандитов, ментов и бл.... На канале СПАС крутят исключительно советские фильмы, почему ?

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