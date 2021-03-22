Дмитрий Певцов призвал к ликвидации Twitter в России

"Дмитрий Певцов посетовал, что секс в нашей стране приравняли к физкультуре и прочим видам досуга. Актер считает, что напрасно сегодня многие потешаются над фразой «в СССР секса не было», потому что зато тогда были настоящая любовь и полный порядок с демографией вместо нынешних извращений."

В фильме "На Париж!", Певцов особенно наглядно это продемонстрировал.