Дмитрий Певцов призвал к ликвидации Twitter в России
Актер Дмитрий Певцев допустил пользу полной блокировки Twitter в России.
По мнению артиста, социальная сеть должна понести ответственность за распространение порно с участием несовершеннолетних и пропаганду самоубийств. В интервью «АиФ» Дмитрий Певцов посетовал, что секс в нашей стране приравняли к физкультуре и прочим видам досуга. Актер считает, что напрасно сегодня многие потешаются над фразой «в СССР секса не было», потому что зато тогда были настоящая любовь и полный порядок с демографией вместо нынешних извращений.
Раннее Роскомнадзор пригрозил Твиттеру блокировкой из-за запрещенных нашим законодательством материалов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
и солнца!
"Дмитрий Певцов посетовал, что секс в нашей стране приравняли к физкультуре и прочим видам досуга. Актер считает, что напрасно сегодня многие потешаются над фразой «в СССР секса не было», потому что зато тогда были настоящая любовь и полный порядок с демографией вместо нынешних извращений."
В фильме "На Париж!", Певцов особенно наглядно это продемонстрировал.
...«в СССР секса не было». Если мне память не изменяет, полностью фраза звучала так - "в СССР секса не было на телевидении". И это правда. Но сам он в природе существовал. Иначе откуда новые поколения людей появлялись ?