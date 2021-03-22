Дмитрий Певцов призвал к ликвидации Twitter в России

Дмитрий Певцов призвал к ликвидации Твиттера в России

Актер Дмитрий Певцев допустил пользу полной блокировки Twitter в России.

По мнению артиста, социальная сеть должна понести ответственность за распространение порно с участием несовершеннолетних и пропаганду самоубийств. В интервью «АиФ» Дмитрий Певцов посетовал, что секс в нашей стране приравняли к физкультуре и прочим видам досуга. Актер считает, что напрасно сегодня многие потешаются над фразой «в СССР секса не было», потому что зато тогда были настоящая любовь и полный порядок с демографией вместо нынешних извращений.

Раннее Роскомнадзор пригрозил Твиттеру блокировкой из-за запрещенных нашим законодательством материалов.
  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.03.2021, 09:52
    Гость: Хе хе...

    "Дмитрий Певцов посетовал, что секс в нашей стране приравняли к физкультуре и прочим видам досуга. Актер считает, что напрасно сегодня многие потешаются над фразой «в СССР секса не было», потому что зато тогда были настоящая любовь и полный порядок с демографией вместо нынешних извращений."

    В фильме "На Париж!", Певцов особенно наглядно это продемонстрировал.

  3. 22.03.2021, 09:43
    Гость: stalker

    ...«в СССР секса не было». Если мне память не изменяет, полностью фраза звучала так - "в СССР секса не было на телевидении". И это правда. Но сам он в природе существовал. Иначе откуда новые поколения людей появлялись ?

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