Жители России идентифицировали самый узнаваемый смех советского кино

Жители России идентифицировали самый узнаваемый смех советского кино

Согласно проведенному опросу, смех Лелика из «Бриллиантовой руки» идентифицировало наибольшее количество жителей России.

Героя Анатолия Папанова узнали по смеху 87% участников исследования киноканала Комедия. На втором месте расположился Гарри Маккью Олега Табакова из «Человека с бульвара Капуцинов». Почетное третье место досталось Роботу Вертеру в исполнении Евгения Герасимова «Гостьи из будущего».

Картины мирового кино разместились уже вне тройки лидеров. Так, четвертое место занял Джокер в исполнении Хоакина Феникса из одноименного фильма, а на пятом оказался Хищник в озвучке Кевина Питера Холла. 

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