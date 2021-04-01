Жители России идентифицировали самый узнаваемый смех советского кино

13:29 1.04.2021

Согласно проведенному опросу, смех Лелика из «Бриллиантовой руки» идентифицировало наибольшее количество жителей России.

Героя Анатолия Папанова узнали по смеху 87% участников исследования киноканала Комедия. На втором месте расположился Гарри Маккью Олега Табакова из «Человека с бульвара Капуцинов». Почетное третье место досталось Роботу Вертеру в исполнении Евгения Герасимова «Гостьи из будущего».

Картины мирового кино разместились уже вне тройки лидеров. Так, четвертое место занял Джокер в исполнении Хоакина Феникса из одноименного фильма, а на пятом оказался Хищник в озвучке Кевина Питера Холла.