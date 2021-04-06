Харви Вайнштейн опротестовал обвинения в изнасилованиях

15:40 6.04.2021

Обвиняемый в изнасилованиях продюсер Голливуда Харви Вайнштейн добивается нового суда по своему делу и обжаловал обвинения в изнасилованиях.

Адвокаты основателя компании Miramax заметили, что один из обвинителей продюсера писал книгу о продюсере-насильнике, в котором обнаружилось явное сходство с судьбой Вайнштейна. Бестселлер издали, а юристы обвиняемого выразили свой протест.

Год назад Харви Вайнштейна приговорили к 23-м годам тюрьмы за «изнасилования третьей степени и склонении к сексу первой степени». Среди 80-ти женщин из киномира, объявивших себя его жертвами, оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.