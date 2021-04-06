Харви Вайнштейн опротестовал обвинения в изнасилованиях
Обвиняемый в изнасилованиях продюсер Голливуда Харви Вайнштейн добивается нового суда по своему делу и обжаловал обвинения в изнасилованиях.
Адвокаты основателя компании Miramax заметили, что один из обвинителей продюсера писал книгу о продюсере-насильнике, в котором обнаружилось явное сходство с судьбой Вайнштейна. Бестселлер издали, а юристы обвиняемого выразили свой протест.
Год назад Харви Вайнштейна приговорили к 23-м годам тюрьмы за «изнасилования третьей степени и склонении к сексу первой степени». Среди 80-ти женщин из киномира, объявивших себя его жертвами, оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Харви, так держать! Отстаивай право мужиков .... что движется. Особенно если оно не против.
Смешит лицемерие пиндосов,как будто в Голливуде секс и наркота не являются правилом и законом поведения,и только этот кабан такой скверный.
А Sex градации забавные:вот моя - 3 и 2 степень секса любит,а 1-ю степень не шибко любит и разрешает лишь иногда :)
США это сатанинский спрут с похотливыми ручонками.
Харви поработал на укрепление пиндосячей нации.
"...за «изнасилования третьей степени и склонении к сексу первой степени»". Ух ты, оказывается эти вещи еще и градацию имеют. Вопрос - "Тебя в какой степени к сексу склоняли". Ответ - "Не знаю. Наверное в первой".