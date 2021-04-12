Netflix впервые заказал съемки сериалов у российских кинематографистов

Netflix впервые заказал съемки сериалов у российских кинематографистов

Лидер по мировому производству сериалов — компания Netflix – в первый раз в истории заказала съемки сериалов у российских продюсеров.

Прежде всего, это касается производства новой версии «Анны Карениной» от 1-2-3 Production. Второй заказ поступил на съемки сериала из российской жизни 90-х продюсеру Михаилу Шприцу, известному по телехиту «Оптимисты».

Кроме того, рассматривается сотрудничество Netflix с такими топовыми представителями нашего кино, как продюсер Александр Цекало и режиссер Клим Шипенко. 

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