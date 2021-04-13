Скончался вокалист группы «Песняры» Леонид Борткевич

Леонид Борткевич умер

Вокалист золотого состава белорусской группы «Песняры» Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года.

Причиной смерти певца называют сахарный диабет, сообщает РИА Новости. Участник ансамбля Валерий Скорожонок заметил, что если бы артист лучше заботился о своем здоровье, он мог бы еще жить. Скорожонок часто видел Борткевича на разных мероприятиях, и тот держался независимо и степенно.

Придя в «Песняры» в 1970 году, Леонид Борткевич прославился исполнением таких песен, как «Олеся», «Александрина», «Беловежская пуща», «Березовый сок».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2021, 16:22
    Гость: Титус

    Один из легендарного состава первых мулявинских "настоящих" "Песняров". А они у меня входили в тройку лучших советских ВИА.
    Благодарен за за радостные часы и минуты, когда слушал на пластинках звучание этого неповторимого ансамбля. Пусть Леониду земля будет пухом.

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