Скончался вокалист группы «Песняры» Леонид Борткевич
Вокалист золотого состава белорусской группы «Песняры» Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года.
Причиной смерти певца называют сахарный диабет, сообщает РИА Новости. Участник ансамбля Валерий Скорожонок заметил, что если бы артист лучше заботился о своем здоровье, он мог бы еще жить. Скорожонок часто видел Борткевича на разных мероприятиях, и тот держался независимо и степенно.
Придя в «Песняры» в 1970 году, Леонид Борткевич прославился исполнением таких песен, как «Олеся», «Александрина», «Беловежская пуща», «Березовый сок».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Один из легендарного состава первых мулявинских "настоящих" "Песняров". А они у меня входили в тройку лучших советских ВИА.
Благодарен за за радостные часы и минуты, когда слушал на пластинках звучание этого неповторимого ансамбля. Пусть Леониду земля будет пухом.