Никита Михалков назвал новые правила «Оскара» бесовщиной

09:45 23.04.2021

Никита Михалков предельно жестко высказался о новых требованиях «оскаровского» комитета к номинируемым фильмам.

В прошлом году много шума наделала информация о том, что американские киноакадемики будут признавать конкурентоспособными только те ленты, где есть чернокожие, геи, инвалиды и женщины. Никита Михалков не стал скрывать возмущения, сказав на брифинге в честь открытия ММКФ: «Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря».

Ранее новые правила «Оскара» раскритиковал и создатель «Левиафана» Андрей Звягинцев, заявив, что они ограничивают свободу творца, поэтому им следовать он не намерен.