Никита Михалков назвал новые правила «Оскара» бесовщиной
Никита Михалков предельно жестко высказался о новых требованиях «оскаровского» комитета к номинируемым фильмам.
В прошлом году много шума наделала информация о том, что американские киноакадемики будут признавать конкурентоспособными только те ленты, где есть чернокожие, геи, инвалиды и женщины. Никита Михалков не стал скрывать возмущения, сказав на брифинге в честь открытия ММКФ: «Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря».
Ранее новые правила «Оскара» раскритиковал и создатель «Левиафана» Андрей Звягинцев, заявив, что они ограничивают свободу творца, поэтому им следовать он не намерен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
смотрит голливудские фильмы?
Даже при таком раскладе, когда у запада уже инвалидность головного мозга, РФ не может завоевать киноиндустрию Мира, такой шанс упустили..
"...американские киноакадемики будут признавать конкурентоспособными только те ленты, где есть чернокожие, геи, инвалиды и женщины". Вывод такой. В фильме обязательно должно быть (как минимум) два героя. Это чернокожий гей и женщина-инвалид. Или наоборот, чернокожая женщина и гей-инвалид. В общем, в вариантах запутаться можно.