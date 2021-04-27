Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт

09:25 27.04.2021

Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная оказалась в больнице с подозрением на инсульт.

По информации «СтарХита», звезда советского кинематографа находится в московской больнице имени Юдина. Знакомый артистки Иван Николаев отметил, что родственники Светличной пока не подтверждали информацию об инсульте.

«Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, справлюсь о ее самочувствии», — заявил Николаев.