Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт
Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная оказалась в больнице с подозрением на инсульт.
По информации «СтарХита», звезда советского кинематографа находится в московской больнице имени Юдина. Знакомый артистки Иван Николаев отметил, что родственники Светличной пока не подтверждали информацию об инсульте.
«Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, справлюсь о ее самочувствии», — заявил Николаев.
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