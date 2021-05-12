Старый мультфильм о «Белоснежке» обвинили в пропаганде насилия

Старый мультфильм о «Белоснежке» объявили в пропаганде насилия

Диснеевскую анимационную ленту «Белоснежка и семь гномов» раскритиковали за пропаганду культуры насилия.

Авторы издания SFGate. Джули Тремейн и Кэти Дауд обратили внимание на то, что в американском Диснейленде, расположенном в городе Анахайме, открыли новый аттракцион Snow White's Enchanted Wish, который воспроизводит сцены из знаменитого мультфильма. Помимо прочего посетителям показывают поцелуй принца, благодаря которому главная героиня освобождается от чар Злой Королевы.

Авторы статьи указали на то, что тут не может быть речи о настоящей любви, ведь поцелуй происходит без взаимного согласия. «Разве мы еще не сошлись на том, что тема согласия в ранних фильмах Disney является серьезной проблемой? Что нехорошо учить детей целоваться, не убедившись, что обе стороны готовы к взаимодействию?» — говорится в материале.

В качестве «выхода» авторы предложили переделать финал сказки. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 18:17
    Гость: stalker

    "...ведь поцелуй происходит без взаимного согласия". Вот дебилы. Какое тут может быть" взаимное согласие", если в тот момент главная героиня в "коме" находилась ? И расколдовал ее только этот волшебный поцелуй. В этом и есть суть сказки.

  3. 12.05.2021, 15:07
    Гость: Харон

    Ничего страшного. После уничтожения в США белой расы мы увидим расцвет педрониггерскофемной культуры, которая затмит всё сделанное ранее.

  4. 12.05.2021, 14:07
    Гость: Шило

    Целиком согласен с автором! Запретить насилие в детских мульниках! Чему может научить Белоснежка, сама сомнительная и мутная личность! Почему не афро- американка!!??? А про семь недоростков, насильников и маньяков, я уже не говорю! А почему они белые!? Молодцы американцы! Вовремя разглядели скрытую угрозу! Как НКВД в 1935!

  5. 12.05.2021, 12:19
    Гость: ha

    Правильно, надо иметь нотариально заверенное согласие, а то будешь обвинен в харасменте. И вообще, ну их, фемин, на фиг, одни проблемы от них.

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