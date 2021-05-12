Старый мультфильм о «Белоснежке» обвинили в пропаганде насилия

09:25 12.05.2021

Диснеевскую анимационную ленту «Белоснежка и семь гномов» раскритиковали за пропаганду культуры насилия.

Авторы издания SFGate. Джули Тремейн и Кэти Дауд обратили внимание на то, что в американском Диснейленде, расположенном в городе Анахайме, открыли новый аттракцион Snow White's Enchanted Wish, который воспроизводит сцены из знаменитого мультфильма. Помимо прочего посетителям показывают поцелуй принца, благодаря которому главная героиня освобождается от чар Злой Королевы.

Авторы статьи указали на то, что тут не может быть речи о настоящей любви, ведь поцелуй происходит без взаимного согласия. «Разве мы еще не сошлись на том, что тема согласия в ранних фильмах Disney является серьезной проблемой? Что нехорошо учить детей целоваться, не убедившись, что обе стороны готовы к взаимодействию?» — говорится в материале.

В качестве «выхода» авторы предложили переделать финал сказки.