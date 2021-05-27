Названа дата вручения наград престижной премии «Оскар-2022»

20:08 27.05.2021

Организаторы премии "Оскар" определились с датами проведения 94-й церемонии вручения, которая состоится в 2022 году.

Как сообщается на сайте американской академии кинематографических наук, лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 27 марта, которая состоится в Dolby Theater в Голливуде. Трансляцию церемонии будет вести телеканал АВС.

Ранее планировалось, что церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 февраля. Однако организаторы решили не конкурировать с проходящими в то же время зимними Олимпийскими играми и Суперкубком.

На соискание премии в категории "Лучший фильм" смогут претендовать киноленты, вышедшие в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Прием заявок завершается 15 ноября. Киноработы, попавшие в шорт-лист премии будут объявлены 21 декабря 2021 года, а номинаны станут известны 8 февраля 2022 года.

Отмечается, что озвученные даты могут претерпеть изменения в зависимости от текущей ситуации.