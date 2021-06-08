Путин наградил актеров Чурсину и Гостюхина орденами

Путин наградил актеров Чурсину и Гостюхина орденами

Указом президента РФ Владимира Путина были награждены актриса театра и кино Людмилу Чурсину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 июня 2021 года. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Чурсину Людмилу Алексеевну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный академический театр Российской армии», - говорится в тексте указа.

Данным же указом белорусский актер Владимир Гостюхин был награжден орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.06.2021, 21:30
    Гость: ассенизатор, заслуженый ассенизатор СССР

    Рабочих,крестьян и инженеров редко награждают.
    //////////////////
    Граммота буржуй есть у мене ,сирванте стоить.

  3. 08.06.2021, 18:47
    Гость: от кого зависит рост ВВП?

    Лицедеи и попса в РФ в почете.Рабочих,крестьян и инженеров редко награждают.

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