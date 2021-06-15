Диснеевская «Круэлла» возглавила российский прокат

Диснеевская «Круэлла» возглавила российский прокат

В минувшие выходные в России по кассовым сборам на первое место вышла диснеевская криминальная драма «Круэлла».

Фильм собрал 148, 4 миллиона рублей. Лента рассказывает о модельере Круэлле, роль которой играет Эииа Стоун. Узнав о виновниках гибели своей матери в 1970 году, девушка начинает мстить. Неутолимая жажда мести превращает ее в гламурного монстра.

На втором месте оказался хоррор «Заклятие-3. По воле дьявола» со 120-ю миллионами рублей.

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