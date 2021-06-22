У звезды сериала «Друзья» обнаружен рак четвертой стадии

У звезды сериала «Друзья» обнаружен рак четвертой стадии

Диагноз Тайлеру поставили три года назад во время ежегодного обследования

Исполнитель роли сотрудника кофейни Гантера в сериале «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер в данный момент лечится от рака простаты 4 стадии.

Из-за этого он даже не смог появиться собственной персоной в спецвыпуске «Друзья: Воссоединение», вышедшем в мае этого года. Напомним, что там Тайлер общается с остальными актерами только по видеосвязи. Актер утверждает, он очень хотел лично участвовать на съемках вместе с остальным актерским составом, но решил отказаться, чтобы не смущать всех новостью, что у него рак.

Диагноз Тайлеру поставили три года назад во время ежегодного обследования. С тех пор он уже проходил курс химеотерапии.
 

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